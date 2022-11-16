День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.22 19:30
На территории Мурманской области увеличился уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Для этого времени года такой всплеск считается характерным. Об эпидемии того же гриппа говорить рано, пока что в регионе за прошлую неделю выявлен только один заболевший. Не стоит забывать, что в области идёт прививочная кампания. Вакцинацию прошли уже 160 тысяч человек. Прежде всего она необходима людям из группы риска – это пенсионеры, дети, люди с хроническими заболеваниями.
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