На территории Мурманской области закроется последний действующий пункт пропуска с Финляндией

Об этом заявил премьер-министр соседней страны Петтери Орпо.

С 30 ноября по 13 декабря в Мурманской области прекратит свою работу единственный контрольно-пропускной пункт между Финляндией и Россией – «Лотта».

Министр внутренних дел Финляндии Мари Ратанен уточнила, что в этот период будет запрещено любое пересечение сухопутной границы, а подать заявление на предоставление убежища беженцы могут теперь только в портах или аэропортах.