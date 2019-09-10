На территории Мурманской области завершилась профилактическая операция «Внимание - дети!»

Она проводилась для того, чтобы дети вспомнили, как нужно вести себя на пешеходных переходах после летнего отдыха, а также в целях профилактики. С 19 августа по 8 сентября на территории Мурманской области состоялась акция «Внимание - дети!». Дорожные полицейские несли службу в усиленном режиме и осуществляли контроль соблюдения автолюбителями требований Правил дорожного движения в местах расположения образовательных организаций и на пешеходных переходах.