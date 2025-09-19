На территории мурманской школы №50 обновили многофункциональную площадку для занятий спортом

Праздничное открытие провели вместе с детьми, которые теперь будут здесь физически развиваться.

9 лет назад по просьбе жителей микрорайона стадион 50-й школы обновляли. Но годы эксплуатации не пощадили площадку, пришла пора её ремонтировать. Инициатива по обновлению, представленная преподавателями и родителями учеников, которые решили принять участие в программе «На Севере – твой проект», победила. Теперь яркая и современная спортплощадка вновь радует детей.

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «Тут прекрасное большое спортивное пространство. Оно сейчас преобразилось, здесь будут не только дети, но и взрослые прекрасно заниматься. Поэтому значимый момент и для образования, и для всего города».

Проект под названием «Дети Севера» включил в себя обновление футбольного поля, ворк-аут зоны, баскетбольной, волейбольной и детской площадок. Здесь появился искусственный газон, травмобезопасное покрытие и игровые конструкции».

Екатерина Гончарова, педагог-психолог школы №50, мама первоклассника: «Это было очень нужно нашим детям, чтобы им было где проводить свободное время, спортом заниматься. Ребёнок теперь после школы сразу стремится бежать на площадку, проводить свободное время активно».

Всего в этом году в Мурманске в рамках программы «На Севере – твой проект» обновили 7 детских и спортивных площадок.