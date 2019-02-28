День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.19 19:30
На территории одного из мурманских гипермаркетов тренировались огнеборцы
По легенде учений, при неосторожном обращении с огнём, на первом этаже склада гипермаркета произошло возгорание. На место происшествия направились специалисты мурманского пожарно-спасательного гарнизона.
По прибытию первых расчётов возгоранию был присвоен 2-й ранг опасности.
Персонал и посетителей магазина эвакуировали. На месте учений был организован штаб пожаротушения. Условный пожар был ликвидирован.
Цель тренировки - отработать взаимодействие администрации торгового комплекса с экстренными службами.
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