Хорошие новости для всех мурманчан! В столице Заполярья стало одной достопримечательностью больше. На территории около Семёновского озера открыли «Эколого-образовательную тропу». Все желающие горожане и гости города могут отправиться на пятикилометровую экскурсию с опытным гидом и узнать о редких заполярных травах, обитателях местный водоёмов.

Идея создания на сопках полноценного экологического парка родилась ещё в 90-е годы прошлого века. Но в трудные для страны времена про неё забыли. Возродить проект решили лишь в 2014 году. Воспитанники и педагоги центра «Лапландия», объединив усилия, обозначили 10 самых знаковых мест, а так же составили список животных и редких трав живущих и растущих вокруг учреждения. Через 3 года после начала разработки команда экологов приняла участие во Всероссийском национальном юниорском конкурсе. Несмотря на большую конкуренцию, идею сознания экологической тропы вокруг Семёновского озера, жюри поддержало единогласно.

- Мурманские школьники молодцы, учителя тоже, потому что проекты, которые они представляют на общероссийском финале, всегда очень интересные, - отмечает Наталья Давыдова, руководитель Российского национального юниорского водного конкурса.

У знаменитого домика «моржей» состоялось торжественное открытие тропы. Теперь Семёновское озеро и ближайшие к нему необычные геологические объекты по праву включены в государственный реестр с пометкой «Природный памятник».

- У нас много здесь уникальных объектов природы, - говорит Кирилл Горкавенко, победитель Российского национального юниорского конкурса, автор проекта «Эколого-образовательный маршрут Семёновского озера». – Во-первых, здесь есть геологический памятник «Бараньи лбы», называется. Рядом с озером продолжится установка информационных стендов и будут проводиться экскурсии. Заботу о таком уникальном объекте взял на себя Дом детского творчества «Лапландия» и его воспитанники, ставшие инициаторами экологического маршрута. Один их них - Кирилл Горкавенко совсем скоро отправится в Стокгольм, чтобы представить Россию, а в первую очередь Мурманск, на Международном юниорском водном конкурсе, где и презентует свой проект.