На территории Октябрьского округа Мурманска совершено свыше 600 преступлений с использованием информационных телекоммуникационных технологий

И это только с начала года. Из них 300 преступлений относятся к категории тяжких, а 80 – к особо тяжким.

Данный вид преступлений подразумевает хищения с банковских карт и телефонные мошенничества. В виду сложившегося мнения, что на уловки злоумышленников попадаются только пенсионеры, правоохранители отмечают, жертвами обмана становятся и более молодых граждане. Несмотря на профилактику и громкую огласку этой темы, число случаев обмана не уменьшается.

А между тем, найти преступника не так просто. Мошенничества совершаются дистанционно, зачастую из других регионов и даже стран.

Сотрудники прокуратуры напоминают, что всегда нужно быть бдительными.

Татьяна Лукушина, старший помощник прокурора Октябрьского округа Мурманска: «Не стоит в сети Интернет лишний раз регистрировать свои анкетные данные, реквизиты банковских крат. Исключить доступ посторонних лиц к своему мобильному телефону. Стоит внимательней относиться к тому, где вы регистрируетесь, кому передаёте свои данные. Потому что всё это в последствие может быть использовано мошенниками с целью хищения денежных средств».