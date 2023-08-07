На территории парка «Патриот» состоится гонка «Герои Севера – Заполярный рубеж», которую проводит Северный флот

В этом году необычное мероприятие запланировано провести в парке недалеко Кильдинстроя 20 августа.

Участникам «Героев Севера» предстоит преодолеть трассу в 5 километров по пересеченной местности с 22 препятствиями. Для гостей и участников состязаний будет открыта выставка военной техники и организована работа полевой кухни. Начало гонки запланировано на 11.00 после парада, в 11.30, начнутся забеги, а в 16.30 состоится церемония награждения победителей и призёров. В соревнованиях может принять участие любая команда, состоящая из совершеннолетних граждан России, имеющих медицинский допуск.

Подать заявку на участие можно до 18 августа. В прошлом году в парке «Патриот» была установлена новая спортивная инфраструктура. Она расширила возможности проведения разноплановых мероприятий, в том числе патриотической направленности, а также тренировок спортсменов и военнослужащих.