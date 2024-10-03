На территории региона завершилась Всероссийская акция «Сохраним лес»

К проекту присоединились практически все муниципальные образования региона.

Всего за текущий год в Мурманской области высадили порядка 17 тысяч деревьев и кустарников различных пород.

В этом году для компенсации последствий лесных пожаров посадки проводились, в том числе на территориях, пострадавших от огня. Так, в Терском и Печенгском лесничествах на гарях высажено порядка 12000 сеянцев сосны.

«Сохраним лес» – ключевой экологический проект в России по восстановлению и приумножению лесных богатств.