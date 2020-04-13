На территории сельского поселения Междуречье введён режим ЧС

128 подтвержденных случаев заболевания короновирусом. Из них 10 пациентов вылечены и отправлены домой. 105 предварительно положительных тестов. Больше половины из них на объекте компании «НОВАТЭК» в Белокаменке.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат подписал постановление о введении режима ЧС на территории сельского поселения Междуречье, куда входит и посёлок Белокаменка. Именно здесь расположена стройплощадка Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, где трудятся около 11 тысяч человек.

С целью недопущения эпидемии среди работников вечером в субботу был ограничен допуск граждан, в том числе въезд и выезд любыми транспортными средствами. На территории развернут штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с организацией круглосуточного дежурства, проводится постоянный мониторинг ситуации.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С учётом большого количества людей на стройке, по моей просьбе федеральный центр разворачивает мобильный госпиталь недалеко от этого объекта, чтобы сконцентрировать там необходимую инфраструктуру и оказывать медицинскую помощь больным средней тяжести и тем, кто будет потяжелее. Там будет десять аппаратов искусственной вентиляции лёгких».

Первая партия оборудования для развертывания госпиталя и пункта временного размещения в Белокаменке уже прибыла на территорию Мурманской области.

Группировку МЧС России составляют специалисты Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас», а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области. Всего около 130 человек и 20 единиц техники. Подразделения будут задействованы в оказании медицинской помощи, в работе пункта временного размещения и госпиталя, специальной санитарной обработке хлорсодержащими веществами объектов и территорий объекта.

Владислав Гадеев, заместитель директора Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России: «Транспортировка личного состава проводится поэтапная».