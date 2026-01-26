На территории Следственного управления СК России по Мурманской области развернули пункт поддержки населения

Кроме этого, на детской площадке, которая находится по соседству, установят мощное мобильное устройство освещения.

Это ещё один пример, как ведомства организуют работу в условиях аварийных перебоев энергоснабжения.

Пункт помощи населению на улице Карла Либкнехта, 48 развернуло на своей территории Следственное управление. В тёплом помещении есть электричество, а значит, здесь можно согреться и подзарядить технику, фонари и средства связи. Также любой желающий может получить горячее питание и чай.

Андрей Мельниченко, заместитель руководителя отдела криминалистики Следственного управления СК России по Мурманской области: «Так как сейчас наружное освещение отсутствует, то мы установим автономный светильник».

В условиях сложной обстановки этот мобильный пункт помощи будет работать круглосуточно.