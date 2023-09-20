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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.23 19:30

На территории спортивного центра «Авангард» открыли новую футбольную площадку

В честь этого события на новом поле состоялись матчи с участием юных спортсменов.

Новое поле с искусственным покрытием находится у городского спорткомплекса «Авангард». Здесь комфортно заниматься футболом. На траве есть необходимая разметка, установлены ворота.

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Опробовали нашу поляну, которую постелили. Поле у нас постелено согласно нормам Российского футбольного союза, соответствует всем стандартам. Поэтому в дальнейшем будем здесь проводить матчи. Вплоть до первенства области».

Открыли новую площадку, как и полагается спортивному объекту, соревнованиями. В 23-ем традиционном турнире, посвящённом памяти погибшего экипажа подлодки «Курск», приняли участие 17 команд из разных уголков области.

Евгений Мигун, главный секретарь турнира: «У нас команды выступали из Мурманска, Североморска, Ковдора, Апатитов и Полярного. Результаты хорошие для такой погоды. Спасибо, что поле постелили новое. Теперь действительно есть, где играть. И дети довольны, и родители довольны».

Юные футболисты бесстрашно бились на поле, несмотря на дождь и ветер. Они знают, что победа не даётся легко.

Дмитрий Корякин, футболист команды «Лапландия»: «Сложно было очень с соперниками такими играть. Они были жёсткие и играли все быстро. Особенно финал был трудный».

Мирон Соловьев, футболист команды «ДЮСШ 10»: «Мы с «Лидером» играли, я им закатил в правый угол. И сейчас играли с «Лидером», я тоже закатил в правый угол. Очень хорошие соперники, много играют, четыре года занимаются. Я сам в шоке, что мы не проиграли».

После игры в зале спортивного центра состоялась торжественная церемония награждения. Юные чемпионы получились заслуженные кубки и медали. Организаторы отмечают, что скоро на новом поле состоятся ещё несколько матчей. А зимой стадион превратится в каток, где мурманчане смогут проводить время.

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