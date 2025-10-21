На территории Свято-Троицкого Феодоритова Кольского монастыря провели фестиваль казачьей культуры

Он был приурочен к празднику Покров - дню особой защиты Богородицы, символа её милосердия и заботы о людях. Для казаков это важный культурный и духовный символ.

Традиционно на Покров в станицах проводили торжественные церковные службы, а затем народные гуляния с песнями, танцами и угощениями. Участниками казачьего фестиваля в Мурманске, в основном, стали молодые люди. Наместник Свято-Троицкого монастыря поделился наставлениями с курсантами кафедры судовождения Мурманского арктического университета.

Игумен Трифон (Михайловский), наместник Свято-Троицкого Феодоритова Кольского монастыря: «Я надеюсь, что молодежь это услышала, они будут достойными продолжателями своего рода и своего народа русского».

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАУ, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Здесь очень гостеприимно встречают молодёжь, здесь продвигаются смыслы и идеи, которые очень важны для нашего общества».

18 октября – День памяти войсковой казачьей славы. В этот знаменательный день чествуют всё казачье общество и отдают дань памяти казакам, павшим в боях на разных этапах истории нашей страны. Фестиваль, посвящённый этой дате, проводят ежегодно.

Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа, заместитель председателя Русского национального культурного центра «Рябиновый край»: «Сейчас проходят смотр строя и песни, мастер-класс по крутке казачьей шашкой, работают площадки стрельбы из этнического лука, по сборке и разборке автомата. Как обойтись без казачьего угощения? Уже дымятся тарелочки, потому что в них вкусный казачий кулеш - это походная полевая каша казаков».

Обучить гостей праздника искусству владения казачьей шашкой были готовы профессионалы этого дела.

Александра Топчиева, участник группы по фланкировке казачьей шашкой в Ленинском ДК: «Например, вот это называется «восьмёрка вертикальная», вот это – «горизонтальная восьмёрка» … Эти шашки у нас тренировочные, они не заточенные, вес у них 650 грамм, она достаточно увесистая. Если попадёт по голове, мало не покажется даже в таком тренировочном моменте».

Ощутить на себе дух казачества и ближе познакомиться с культурой решили не только взрослые, но и самые маленькие гости фестиваля.

Софа Григорьева, участник фестиваля: «Хочу поиграть шашкой, потому что у меня дедушка был кубанский казак».

Вера Пташенчук, курсант 1 курса кафедры судовождения МАУ: «Хочу попробовать перетягивать канат с ребятами, хочется почувствовать дух соперничества и выиграть».

Основная цель фестиваля – пробудить интерес и привлечь внимание подрастающего поколения к казачьему наследию. Организаторы уверены, что справились с этой задачей.