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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.23 19:30

На территории ТРК «Plazma» в преддверии Пасхи состоялся развлекательный турнир по пасхальному битью яиц «EFC»

«Egg Fighting Championship», или Чемпионат по пасхальному битью яиц сотрясал в Мурманске уже второй год подряд. Участники испытания приносят предварительно сваренные в крутую яйца, а дальше всё просто – необходимо разбить чужое, не разбив при этом своё.

Надежда Рахарисон, полуфиналист «EFC»: «Очень здорово, чемпионат объединяет. Семейное мероприятие, позитив только».

Дети и взрослые сражались наравне. В перерывах между раундами, участники могли поучаствовать в викторине и получить подарок за правильный ответ. А позитивную атмосферу конкурса поддерживали творческие коллективы.

Константин Пашенин, рефери «EFC»: «И сегодня я являюсь судьей-рефери замечательного чемпионата «EFC» 2023. Вы бы видели эти лица, когда они в финале схлестнулись яйцом к яйцу. Это настоящие эмоции. И вот ради этого стоит проводить подобные мероприятия».

Неожиданностью для всех стала победа школьника Никиты. Он дошёл до финала и разбил яйца всех своих соперников.

Никита Новиков, победитель «EFC»: «Не знаю, но я сделал яйца по классике. Это интересно, вот такие мероприятия. Я на них иногда бываю. Но не на всех, потому что это невозможно на всех быть. А так это интересно и позитивно».

Организаторы считают, что турнир успешный, ведь им удалось собрать детей и родителей вместе, а также зарядить их чувством здоровой конкуренции.

Мария Максимова, организатор мероприятия «EFC»: «Мы чувствуем, что во второй год накал сильнее, потому что были люди, которые приходили за реваншем. Они участвовали в прошлом году, а в этом году они были настроены только на победу».

Чемпионат по пасхальному битью яиц будет проходить на ежегодной основе. Более того, в некоторых городах России уже интересуются, можно ли взять франшизу у мурманских организаторов.

 

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