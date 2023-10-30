На территории южной котельной в Мурманске состоялось пожарно-тактическое учение

По легенде, в результате воздействия разряда статического электричества произошёл взрыв паровоздушной смеси с подрывом крыши стального резервуара с нефтепродуктами.

Команда пожарных оперативно провела разведку и оценила обстановку. Затем были распределены силы и средства. После чего участники отрабатывали чёткие, слаженные и последовательные действия при тушении пожара с угрозой выброса нефтепродуктов из горящего резервуара.

Южная котельная Мурманской тепловой электростанции - одна из самых мощных в Заполярье, обеспечивает теплом и горячей водой часть Октябрьского и весь Первомайский округ.

Алексей Евтишин, начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Мурманской области: «Оценка учений – удовлетворительная».