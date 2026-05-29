На территории железнодорожного вокзала провели акцию, приуроченную ко Дню отказа от курения

Основной целью сегодняшней акции служит формирование здорового образа жизни и сохранение здоровья. Она уже показала хорошие результаты, поэтому в Мурманске её проводят уже не первый год.

Сергей Круглов, специалист по связям с общественностью Мурманского областного медицинского центра: «Разумеется, регулярно люди, которые к нам приходят, что-то узнают о себе новое. Далеко не каждый человек, который приходит сюда, знает, что у него, например, повышенное давление. Это высокие риски, но, когда он приходит сюда, просто ради интереса, то после нашего предварительного диагноза он идёт к нам в поликлинику, получает консультацию специалиста».

Специалисты-наркологи консультировали подростков и взрослых людей. Участникам акции давали рекомендации, как легче бросить курить, перейти к здоровому образу жизни и избежать формирования зависимостей в будущем.

Сергей Колосов, врач-нарколог Мурманского областного наркологического диспансера: «Если у человека есть проблемы с курением, то ему необходимо в первую очередь объяснить, замотивировать его на то, что необходимо бросить курить. В дальнейшем, уже выясняя степень зависимости, стаж курения, мы уже подбираем конкретные рекомендации, индивидуальные по мерам, которыми ему необходимо будет руководствоваться, для того чтобы как раз бросить курить».

По словам организаторов акции, за её время они проконсультировали несколько десятков человек. Проблема с курением по сей день остаётся острой, особенно среди взрослого населения.