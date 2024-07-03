На трассах Мурманской области появятся информационные таблички о контроле безопасности движения с помощью БЛА

В ближайшее время знаки со стилизованным изображением беспилотников и предупреждением о фиксации нарушений с помощью таких аппаратов установят на автодороге «Кола» в Мурманской области и Карелии.

Осуществлять аэромобильный контроль за соблюдением безопасности на автодорогах и фиксацию правонарушений будут операторы коптеров из числа сотрудников Госавтоинспекции.

Они будут отслеживать выезд на полосу встречного движения, опасное маневрирование, не пропуск пешеходов на переходах.

Подобная практика хорошо зарекомендовала себя во многих российских регионах, а первый положительный опыт по выявлению нарушителей на автодорогах при помощи дронов получен десять лет назад в Тюменской области.