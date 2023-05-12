На третьем километре автодороги Североморск-Североморск-3 размыло грунт и обрушилось дорожное полотно

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и организовали объезд опасного участка через территорию Мурманска.

В результате происшествия пострадавших нет. Но ситуацию на контроль взяла прокуратура и организовала проверку. В ходе неё установят соблюдение требований законодательства при содержании автодороги и о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Глава регионального Минтранса Юлия Полиэктова держит ситуацию с размытием дороги на личном контроле. Ведомство организовало оперативный выезд к месту разрушения дороги. Подрядчик также на месте. Как только позволит обстановка, начнётся восстановление дороги.