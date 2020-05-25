На третий день поисков в поселке Алакуртти было найдено тело 4-летней девочки

Вечером, 23 мая, она вместе со старшей сестрой и её подругой ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки, но домой так и не вернулась.

О пропаже Альбины Кайрис, 2015 года рождения, сообщили родители. Поиски девочки вели несколько сотен человек - спасатели, волонтёры и местные жители. Девочку искали в лесу, в жилых и заброшенных строениях и, конечно, в воде. И 25 мая около 14 часов дня водолазы обнаружили тело Альбины в реке.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Алина Александрович, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ: «Следственными органами Следственного комитета по Мурманской области по факту безвестного исчезновения 4-летней девочки с целью установления всех обстоятельств произошедшего, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего».