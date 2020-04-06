На трудные вопросы отвечает бизнес-омбудсмен Мурманской области Елена Тихонова

Вопросы предпринимательского сообщества, которые поступили в сложный период в редакцию «Арктик-ТВ», мы адресовали и бизнес-омбудсмену Мурманской области Елене Тихоновой.

- Елена Михайловна, в редакцию обратились предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, которые надеются получить поддержку в это непросто время. Первый вопрос, где искать информацию о мерах поддержки?

Уже приняты решения о налоговых послаблениях и выгодных кредитных предложениях. Какие именно? Работают ли они уже сегодня? Как их получить и где? Куда обращаться?

Один из вопросов – непосильная арендная плата. Если площади арендованы у частного лица, такого же предпринимателя, а не у муниципалитета, ждать ли какую-то помощь?

Предприниматели озвучили предложение правительству. Они просят выдавать гранты не на старт проекта, а на поддержку перспективных направлений или на перепрофилирование существующего бизнеса. Не рассматриваются ли такие решения?

Одна из главных проблем предпринимателей – сотрудники, которые временно не работают, потому что бизнес стоит. Но им надо платить зарплату или отпускные. В то же время, поступлений денежных средств на это нет. Как быть с этой непростой нагрузкой? Может ли бизнес получить поддержку ради выплаты заработной платы?