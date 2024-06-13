На участие в выборах губернатора Мурманской области уже претендуют три человека

Первые претенденты на участие в выборах губернатора Мурманской области начали подавать документы в избирательную комиссию региона. Выборы состоятся в единый день голосования – 8 сентября.

Действующий глава региона Андрей Чибис первым подал в избирком документы, его кандидатуру до этого поддержали однопартийцы на региональной конференции.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Список документов включает в себя всевозможные справки, которые будут проверяться в соответствии с законодательством. Конечно, не идёт речь о каких-то там почерковедческих процедурах, речь идёт о соответствующих законодательству процедурам».

Также свои кандидатуры для участия в выборах губернатора Мурманской области выдвинули Станислав Гонтарь и Юрий Климченко.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Предварительно партийные конференции выдвигают кандидатов в губернаторы и затем сами кандидаты в соответствии с законодательством лично должны представить небольшой сравнительно пакет документов для своего уведомления о том, что они выдвинуты в качестве кандидатов в губернаторы».

Остальные претенденты на участие в выборах главы региона смогут подать свои документы в избирком до 8 июля. Зарегистрированным участникам разрешается открыть специальный избирательный счёт.