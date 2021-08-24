На участке трассы Заполярный – Сальмиярви ремонтируют участок дороги, пересекающий железнодорожные пути

Большая часть работ на этом участке трассы Заполярный – Сальмиярви идёт на левой стороне путепровода. Ограничение движения по мосту уже снято, сейчас дорожники ведут ремонт крайних и промежуточных опор, балок, монтируют систему внешнего армирования, а также укрепляют береговые опоры.

Андрей Шварцкоп, врио начальника «Мурманскавтодора»: «У нас сейчас общее выполнение по этому контракту 46%, идёт четвёртый этап, всего их шесть. Завершение четвёртого этапа – конец августа. Весь контракт необходимо завершить в ноябре».

По словам представителей администрации Печенгского района, дорога имеет огромное значение для местных жителей, поддержание её в рабочем состоянии жизненно важно для окрестных населённых пунктов.

Несмотря на некоторые перебои с поставками материалов, теперь работы идут в штатном режиме.