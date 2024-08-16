На учении СФ был отработан комплекс мероприятий, проводимых в случае возникновения нештатной ситуации с подводной лодкой в море

На Северном флоте завершилось комплексное учение сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи условно-аварийной подводной лодке, терпящей бедствие.

Практический этап учения стартовал на тренировочном полигоне в губе Эйна Мотовского залива, здесь была проверена готовность сил флота действовать по внезапным вводным. По сценарию тренировки, дизельная подводная лодка, выполняющая плановые задачи в море, потеряла ход вследствие технической неисправности, и легла на грунт.

Уточнение координат условно терпящей бедствие подводной лодки в заданном районе выполнил вертолёт Ка-27М, который с помощью магнитометра и опускаемой станции обнаружил подводную лодку и передал её координаты на территориальный центр управления Северного флота. В указанные координаты были направлены дежурные силы спасателей, а также боевые корабли. После прибытия специалисты развернули операцию по спасению подводников.

Часть людей достали из воды лётчики, а часть - экипажи рейдовых водолазных катеров с помощью устройства массового подбора.

Группа подводников доставили на спасательное судно для оказания необходимой медицинской помощи.

После установления гидроакустической связи с подводной лодкой с борта судна-носителя «Михаил Рудницкий» был спущен на воду глубоководный спасательный аппарат АС-34. Погрузившись в подводное положение, экипаж осуществил допоиск лежащего на грунте объекта, а затем приступил к стыковке с аварийно-спасательным люком.

На учении был отработан весь комплекс мероприятий, проводимых в случае возникновения нештатной ситуации с подводной лодкой в море - от организации поиска условно аварийного объекта, до эвакуации с него экипажа и оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

Михаил Белов, начальник управления поисковых аварийно-спасательных работ Северного флота: «Все мероприятия выполнены, где-то даже перевыполнили норматив».

Учения по спасению на море на Северном флоте проводятся регулярно. Во время таких тренировок личный состав сил поисково-спасательного обеспечения совершенствует свои профессиональные навыки по разрешению различных аварийных и кризисных ситуаций.