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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.21 19:30

На угольной котельной в Лопарском начались испытания по сжиганию «картошки» - брикетированного угля

Если данный опыт даст положительный результат, то компания «Мурманэнергосбыт» наладит собственное производство угольных брикетов. А опытную партию топлива энергетикам пришлось везти за тысячи километров из Новосибирска.

Со стороны брикетированный уголь можно вполне принять за клубни картофеля, а по сути, это спрессованные мелкие фракции и угольная пыль.

Олег Шарапенко заместитель главного инженера по эксплуатации АО «Мурманэнергосбыт»: «На картошку похоже».

Выглядит такое топливо эстетично, а главное, не пылит и не теряется в процессе транспортировки и хранения.

Алла Истомина и.о. генерального директора АО «Мурманэнергосбыт», отмечает, что цена на брикетированный уголь невысока, но в Мурманской области его никто не производит. А возить из Сибири - выходит слишком накладно, ведь у «Мурманэнергосбыта» в эксплуатации не одна, а целых пять угольных котельных в разных уголках области.

Алла Истомина и.о. генерального директора АО «Мурманэнергосбыт»: «Транспортные расходы высокие, они не покроют эффективность. Если испытание качественно пройдут, то наладить производство брикетов будет легко».

Для проведения эксперимента на станцию Лопарская из Новосибирска доставили несколько десятков тонн диковинного для Заполярья угля. И вот первая партия брикетов отправляется в котёл. В течении нескольких дней специалисты «Мурманэнергосбыта» будут наблюдать за показателями топки с помощью газоанализатора и специальных датчиков, расположенных внутри и снаружи котельной, сообщил Дмитрий Романов, ведущий специалист по наладке котельного оборудования АО «Мурманэнергосбыт».

Надо отметить, что это не единственный опыт, который сейчас реализуют инженеры компании на котельных. Они экспериментируют с разными марками мазута, используют разработки отечественных производителей и всё это делается для того, чтобы повысить энергоэффективность и снизить издержки компании, а в конечном итоге, и потребителей.

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