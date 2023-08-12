На уходящей наделе зафиксировали температурный рекорд, определились с годом сдачи порта «Лавна» и масштабного фармацевтического комплекса в Мурманске

Семья Крохоткиных из Североморска пытается спасти своего сына. У малыша редкое генетическое заболевание. Единственный, кто сейчас может ему помочь – донор костного мозга, но найти такого совсем непросто…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

Предварительные итоги приёмной компании в Мурманском арктическом университете, срочники на Северном флоте, фестиваль «Табуретка в Мончегорске – в ближайший час обзор самых заметных событий недели и беседа с интересным гостем - Александром Мандрусовым, спасателем 1-го класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ).

В подразделения Северного флота продолжают поступают новобранцы, призванные во время весенней кампании, которая стартовала в апреле, а закончилась в середине июля. Срочники будут служить и в радиотехнических войсках…

В Свято-Андреевском морском кафедральном соборе Североморска военнослужащие кораблей и воинских частей Северного флота приняли участие в торжественной встрече мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Молебен возглавил епископ Североморский и Умбский Тарасий, в событии принял участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, а также жители флотской столицы. Североморцы смогли прикоснуться к ковчегу с мощами и иконе святого великомученика. К принесению из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры ковчега с частицей мощей Георгия Победоносца в 100 городах всех 89 регионов Российской Федерации приурочено совершение молебнов о победе российских военнослужащих, за их скорейшее возвращение домой к своим семьям.

Ранее ковчег с мощами святого великомученика был размещён в храме Спаса на водах в Мурманске. Соборную Божественную литургию и молебен перед ковчегом возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан…

Во время Всероссийского молебна о победе в областном центре безопасность прихожан обеспечивали в том числе сотрудники пожарного надзора и специального управления №48 МЧС России. Принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в города России началось 6 мая после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе, а завершится в конце сентября 2023 года.

Семья Крохоткиных из Североморска пытается спасти своего сына. У малыша редкое генетическое заболевание. Единственный, кто сейчас может ему помочь – донор костного мозга, но найти такого совсем непросто…

На «прямой линии» губернатора Мурманской области в комментариях жители населенного пункта 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья посетовали на то, что единственный в посёлке магазин работает с перебоями. Так ли это выясняли корреспонденты «Арктик-ТВ»...

В посёлке Пирамида на архипелаге Шпицберген вновь заработал самый северный в мире кинотеатр! Об этом сообщается на официальном телеграм-канале треста «Арктикуголь». «В кинотеатре культурно-спортивного комплекса посёлка Пирамида усилиями предприятия была восстановлена работа советских плёночных кинопроекторов, состоялись первые показы из мульт- и киноколлекции. Напомним, что в местном фильмохранилище хранится и сохраняется в рабочем состоянии несколько сотен киноплёнок, многим из которым более 50 лет», - говорится в сообщении. Уникальность местного фильмохранилища в том, что не требовалось никаких специальных технических инженерных решений, чтобы оно функционировало по всем нормативам и требованиям. Всё благодаря арктическому климату: низкими температурам и низкой влажности. Большинство плёнок как в Баренцбурге, так и в Пирамиде – это плёнки производства конца 60-х годов прошлого века и далее. Ленты самые разнообразные: советская классика, фильмы о Шпицбергене. Также здесь есть легендарный фильм с Мэрилин Монро «В джазе только девушки».

Глава администрации Мурманска принял решение изменить график включения городского освещения. Это, по словам Юрия Сердечкина, сделано для безопасности и комфорта жителей областного центра. С 7 по 12 августа фонари будут зажигаться в 23.20, с 13 числа - в 22.55. Далее каждую неделю по мере уменьшения светового дня график будет меняться. В следующем году, по словам главы, городскую систему «Каскад» оснастят датчиками, которые позволят включать освещение автоматически тогда, когда это будет необходимо.

Юрий Сердечкин дал свою оценку и подготовке к отопительному сезону. «На сегодняшний день в областном центре готовность тепловых сетей в многоквартирных домах составляет 87%. Полностью работы на внутридомовых сетях завершили уже 27 управляющих организаций города Мурманска», отметил глава. Всего в Мурманской области к началу осени необходимо привести в надлежащее состояние более 7 тысяч единиц жилого фонда, 119 котельных и 11 тысяч километров инженерных сетей. В среднем по региону работы выполнены на 60%.

Туризм на севере и летом! В экопарке, расположенном недалеко от Мурманска, жизнь бьёт ключом. А к зиме там ожидают приток гостей из Китая…

Строительство порта «Лавна» в Мурманской области завершится в 2024 году. Об этом на совещании у Президента РФ Владимира Путина по вопросам развития строительной отрасли сообщил глава группы компаний «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин. Алексей Крапивин глава группы компаний «Нацпроектстрой»: «Основной объект, который у нас сейчас в работе, это порт «Лавна». Так же развитие порта в Тамани группы компаний «Уралхим». Согласно информации «РБК», в июле 2023 года готовность объекта составляла 68%. К концу месяца на дороге, ведущей к новому порту, прошёл монтаж первого пролёта железнодорожного моста — основного элемента Мурманского транспортного узла. Согласно планам проектировщиков, для железнодорожной линии возведут девять мостовых переходов, самый крупный из них через Тулому должен соединить два берега. Месяцем ранее стало известно, что до конца 2023 года в порту «Лавна» примут первую партию угля, об этом сообщил советник директора порта Андрей Левакин. «Лавна» — якорный проект МТУ, первый порт, строительство которого началось в РФ со времён СССР. Работы стартовали девять лет назад — в 2014 году. На стройплощадке трудится более тысячи строителей и вспомогательного персонала. По оценке экспертов, введение в эксплуатацию объекта будет способствовать открытию новых экспортных рынков в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Основной целью плана развития МТУ считается создание круглогодично действующего глубоководного морского хаба — центра по переработке нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Север-Юг».

В Москве обсудили детали уникальной высокоширотной экспедиции «Чистая Арктика – Восток–77», которая продлится ровно год. В пресс-центре ТАСС с журналистами встретились представители подразделений Российской академии наук, правительства Москвы и общественного проекта «Чистая Арктика»…

О предварительных итогах первой в истории Мурманского арктического университета приёмной компании и событиях, которые запланированы в вузе на август, стало известно на пресс-конференции с участием исполняющей обязанности ректора Ирины Шадриной…

Индийская компания «САФФАРМ» получила статус резидента Арктической зоны Российской Федерации. Компания планирует запустить в Мурманске масштабный фармацевтический комплекс. Новое предприятие будет нацелено на производство общих, гормональных и онкологических препаратов, продукция заместит импорт таких лекарств в Россию. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в проект будет инвестировано более 9 млрд рублей, в том числе индийский капитал, работу получат 280 человек. Современное оборудование позволит выпускать препараты в виде таблеток, капсул, инъекций, мазей, капель и других форм. Свои планы по созданию в Заполярье фармпредприятия индийская компания анонсировала ещё до Петербуржского международного экономического форума, где планы закрепили документально. Об инициативе в публичном поле они рассказали во время профильной научно-практической конференции в областной Думе в мае этого года.

Управление Росреестра по Мурманской области проводит мониторинги с высоты птичьего полёта. Благодаря современным технологиям, контроль использования земельных участков проходит быстрее и эффективней. Как работают земельные специалисты в небе, расскажем прямо сейчас…

В Мурманской области назначен новый начальник регионального управления Росгвардии. Новым руководителем территориального органа стал полковник полиции Дмитрий Салихов. До этого он занимал должность заместителя начальника Росгвардии в Псковской области. Во время своей первой рабочей поездки в регионе полковник встретился с губернатором Андреем Чибисом, а также проверил подразделения ведомства, дислоцированные в областном центре, заслушал ряд докладов.

На этой неделе в Мурманске был побит очередной температурный рекорд. В городе-герое зафиксировали 29,2 градуса выше ноля. 9 августа, вероятно, стало самым жарким днём в этом году. Стоит сказать, что это не максимум для городов области. Например, в Верхнетуломском было ещё теплее, там столбики термометров преодолели отметку в +30. Судя по прогнозам, жара скоро покинет Заполярье. Уже в субботу в Мурманске будет около +20.

Посадить медведя на велосипед, дать ему в лапы гитару или сноуборд очень просто, если он ватный. Мастерица из Мурманска Екатерина Афонина создаёт своими руками плюшевых косолапых и не только. Такие сувениры не просто радуют глаз, а даже побеждают на крупных выставках. Обо всем подробно Кристина Харатова расскажет прямо сейчас…

Может ли производство вдохновлять? На этот вопрос постарались ответить художники из Мурманской области, которые приняли участие в индустриальном пленэре в рамках фестиваля искусств «Табуретка».