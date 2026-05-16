На уходящей неделе объявили о завершении отопительного сезона, об открытии в Детской клинической больнице часовни в честь Рождества Христова и о дальнейшей модернизации аэропорта Мурманска
Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии – Анастасия Минина, автор медиапроекта «Истории наших героев».
А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».
В Мурманской области завершается отопительный сезон. С 20 мая в ряде муниципалитетов нашего региона планируется отключение подачи теплоносителя. Каждое муниципальное образование самостоятельно определяет дату окончания отопительного сезона, исходя из локальных климатических условий и особенностей коммунальной инфраструктуры. Финальное решение принимает глава соответствующего муниципалитета. Точные даты будут опубликованы на официальных сайтах администраций. Одновременно с завершением этого отопительного сезона начнётся подготовка к следующему. Муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации выполнят регламентные и ремонтные работы на объектах теплоснабжения.
Новый этап реконструкции аэропорта Мурманска может стартовать в 2027 году. Губернатор Мурманской области провёл рабочую встречу с генеральным директором компании «Новапорт». Главной темой обсуждения стала дальнейшая модернизация воздушной гавани.
На уходящей неделе были подведены итоги работы регионального Министерства здравоохранения за 2025 год.
В областной Детской клинической больнице открыли часовню в честь Рождества Христова, приписанную к храму Святого Великомученика Пантелеимона — целителя и покровителя больных и врачей.
В Заполярье объявили победителей регионального конкурса «Лучший по профессии» в специальной номинации для участников СВО.
Группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота обезвредила боеприпасы времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в Кольском районе.
В кандалакшском кинотеатре «Нива» в честь Дня Победы бесплатно показали новый российский фильм «Ангелы Ладоги». Он рассказывает о храбрецах переправлявших людей по «Дороге жизни» во время блокады Ленинграда.
Страх, боль, потери, любовь и… Победа! Обо всём этом и не только писал в своих дневниках участник Великой Отечественной войны, подводник Георгий Сенников. Его рукописные заметки стали основной для нескольких научных трудов Екатерины Постниковой – дочери моряка и научного сотрудника. О том, как страницы дневников оказались в музее Полярного, расскажет Кристина Григорян.
Мурманские старшеклассники показали готовность к службе в армии на фестивале допризывной молодёжи.
Близится конец учебного года, а значит, дети больше времени будут проводить на улице. Именно летом растёт число ДТП с участием несовершеннолетних. В Мурманской области стартует профилактическая акция Госавтоинспекции «Внимание - дети!».
Большие гастроли продолжаются. Ещё одними почётными гостями Мурманского областного драматического театра стали артисты из Севастополя. Творческий коллектив города-героя привёз для мурманских зрителей четыре легендарных спектакля. Один из них уже смогла увидеть Валерия Белова.