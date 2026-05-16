Мурманская область приближается к пикам половодьяВ город-герой Мурманск вновь прибудет уникальный состав-музей «Поезд Победы»
На уходящей неделе объявили о завершении отопительного сезона, об открытии в Детской клинической больнице часовни в честь Рождества Христова и о дальнейшей модернизации аэропорта Мурманска

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии – Анастасия Минина, автор медиапроекта «Истории наших героев».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

В Мурманской области завершается отопительный сезон. С 20 мая в ряде муниципалитетов нашего региона планируется отключение подачи теплоносителя. Каждое муниципальное образование самостоятельно определяет дату окончания отопительного сезона, исходя из локальных климатических условий и особенностей коммунальной инфраструктуры. Финальное решение принимает глава соответствующего муниципалитета. Точные даты будут опубликованы на официальных сайтах администраций. Одновременно с завершением этого отопительного сезона начнётся подготовка к следующему. Муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации выполнят регламентные и ремонтные работы на объектах теплоснабжения.

Новый этап реконструкции аэропорта Мурманска может стартовать в 2027 году. Губернатор Мурманской области провёл рабочую встречу с генеральным директором компании «Новапорт». Главной темой обсуждения стала дальнейшая модернизация воздушной гавани.

На уходящей неделе были подведены итоги работы регионального Министерства здравоохранения за 2025 год.

В областной Детской клинической больнице открыли часовню в честь Рождества Христова, приписанную к храму Святого Великомученика Пантелеимона — целителя и покровителя больных и врачей.

В Заполярье объявили победителей регионального конкурса «Лучший по профессии» в специальной номинации для участников СВО.

Группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота обезвредила боеприпасы времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в Кольском районе.

В кандалакшском кинотеатре «Нива» в честь Дня Победы бесплатно показали новый российский фильм «Ангелы Ладоги». Он рассказывает о храбрецах переправлявших людей по «Дороге жизни» во время блокады Ленинграда.

Страх, боль, потери, любовь и… Победа! Обо всём этом и не только писал в своих дневниках участник Великой Отечественной войны, подводник Георгий Сенников. Его рукописные заметки стали основной для нескольких научных трудов Екатерины Постниковой – дочери моряка и научного сотрудника. О том, как страницы дневников оказались в музее Полярного, расскажет Кристина Григорян.

Мурманские старшеклассники показали готовность к службе в армии на фестивале допризывной молодёжи.

Близится конец учебного года, а значит, дети больше времени будут проводить на улице. Именно летом растёт число ДТП с участием несовершеннолетних. В Мурманской области стартует профилактическая акция Госавтоинспекции «Внимание - дети!».

Большие гастроли продолжаются. Ещё одними почётными гостями Мурманского областного драматического театра стали артисты из Севастополя. Творческий коллектив города-героя привёз для мурманских зрителей четыре легендарных спектакля. Один из них уже смогла увидеть Валерия Белова.

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
