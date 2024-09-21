На уходящей неделе подписали соглашение о создании в Мурманской области судоремонтного кластера, автопутешественники на «Победе» приехали в Заполярье, волонтёры завершили реставрацию маяка в Териберке

На «Победе» - на край земли: туристы из Королёва осуществили свою мечту и приехали на ретроавто в Мурманскую область. Побывали они и в закрытом военном гарнизоне. О своих впечатлениях Юлия Байкулова и Антон Евсеев рассказали корреспонденту «Арктик-ТВ».

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области, и Татьяна Махова, детский эндокринолог КДЦ МОКБ им. П.А. Баяндина.

На площадке Международного рыбопромышленного форума в присутствии вице-премьера Дмитрия Патрушева глава региона, представители Росрыболовства и ГТЛК подписали соглашение о создании в Мурманской области судоремонтного кластера. Общий объём инвестиций в проект оценивается в сумму более 20 млрд рублей. Новый судоремонтный комплекс сможет обслуживать до 90 судов в год. ГТЛК планирует завершить проектирование до конца будущего года, после чего приступить к строительству и поэтапной сдаче объекта в эксплуатацию.

Мурманский рыбный порт стал местом приписки для трёх судов Ненецкого автономного округа. Самое современное называется «Печора». На его борту губернатор НАО Юрий Бездудный встретился с членами правления «Рыбакколхозсоюза».

На «Победе» - на край земли: туристы из Королёва осуществили свою мечту и приехали на ретроавто в Мурманскую область. Побывали они и в закрытом военном гарнизоне. О своих впечатлениях Юлия Байкулова и Антон Евсеев рассказали корреспонденту «Арктик-ТВ».

22 года назад песня «На безымянной высоте» стала гимном одноименного фестиваля. Конкурс проводился в Долине Славы – под той самой горой, которая так и осталось безымянной. В этом году самые душевные и всем знакомые композиции звучали в Полярном - городу воинской славы исполнилось 125 лет.

Один из старейших маяков Мурманской области обрёл новую жизнь. Волонтёры отреставрировали навигационное сооружение в Териберке. Теперь оно ещё немало лет послужит судам в Баренцевом море.

Группе «чёрных риэлторов», о которой наша редакция рассказывала в серии наших специальных репортажей «Бизнес-мент», в Октябрьском районном суде города Мурманска вынесли обвинительные приговоры. Фигуранты уголовного дела, среди которых и Николай Кочан, подозреваемые в отъёме квартир у мурманчан, получили реальные сроки.

Годовая инфляция в Мурманской области в августе снизилась до 9,6% после 9,8% в июле. В основном замедление роста цен в регионе связано с расширением предложения в сфере услуг. Ускорился годовой рост цен на продукты. Некоторые производители компенсировали этим возросшие затраты, в частности, на сырьё, логистику и оплату труда. В результате цены в кафе и ресторанах росли быстрее, ускорился годовой рост цен на шоколад, молоко и сыр. Увеличился годовой темп прироста цен на непродовольственные товары. Например, новые отечественные автомобили.

Скидка в общественном транспорте Мурманской области при оплате проезда через Национальную систему быстрых платежей продолжит действовать до Нового года. Предложение от СБП должно было завершиться 30 сентября, однако организаторы решили продлить его ещё на три месяца из-за популярности акции в нашем регионе. До 31 декабря стоимость проезда снизится на 8 рублей, если в наземном транспорте воспользоваться NFC-табличкой при совершении платежа. С начала июня их количество в общественном транспорте региона выросло почти в 3 раза и сегодня достигает 1,5 тысячи штук. Обычно NFC-табличка расположена на стекле у входа в транспорт. Узнать её можно по логотипу системы быстрых платежей. Чтобы расплатиться таким способом, нужно воспользоваться смартфоном – приложить его к самой NFC-табличке или отсканировать нанесенный на неё QR-код. Для удобства можно воспользоваться мобильным приложением СБПэй.

В Мурманске сотрудниками полиции задержан водитель автомобиля марки «БМВ», который совершил дорожно-транспортное происшествие, находясь в состоянии опьянения. Авария произошла на проспекте Героев-североморцев. Нарушителю было предложено пройти освидетельствование в медицинском учреждении, от которого он отказался. При проверке по базам данных сотрудниками установлено, что ранее владельца немецкой легковушки дважды ловили за ездой в нетрезвом виде. И в этот раз ему грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до трёх лет.

В рамках Недели безопасности дорожного движения для юных мурманчан организовали интерактивные площадки, где в игровой форме объясняли важность соблюдения правил ПДД.

Руководители ГОУП «Мурманскводоканал» предупреждают о мошенниках, которые представляются сотрудниками предприятия. Жители Кировска и Апатитов уже столкнулись с попытками обмана. Злоумышленники звонят северянам и убеждают их бесплатно заменить счётчики на горячую и холодную воду в квартирах. При этом собственников просят предоставить персональные данные, в том числе, связанные с финансовыми организациями.

Ко Дню пожилого человека в Мурманске запустили благотворительную акцию «Доброе сердце». Два крупных торговых центра «Мурманск Молл» и «Северное Нагорное» совместно с общественной организацией «Радуга» решили сделать подарки для ста северян преклонного возраста. На первых этажах двух ТЦ установлены стенды с открытками-сердечками, на которых написаны пожелания пенсионеров. Любой может сделать их мечту реальностью, если возьмёт сердце и исполнит загаданное. Купленный подарок нужно отнести на информационную стойку центра вместе с зелёным сердцем и передать сотруднику. Большинство пожеланий – это продуктовые наборы, но организаторы отмечают, что лучше в него складывать не повседневные продукты, а праздничные. Что-нибудь из деликатесов. Товары, которые обычно пенсионерам непросто себе позволить. Например, кофе, хорошую колбасу или красную рыбу, экзотические фрукты. Акция продлится до 25 сентября. А уже 1 октября организаторы и волонтёры передадут все подарки пожилым людям лично в руки. Такая простая, но очень добрая акция подарит людям преклонного возраста чувство заботы и тепла.

С 19 по 25 сентября в Мурманской области состоится фольклорная экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния. В преддверии поездки в стенах Дома культуры имени С.М. Кирова состоялась пресс-конференция, которую посетила группа экспертов.

28 и 29 сентября в Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова состоится полуфинал Мурманской официальной лиги КВН. Впервые за много лет организаторы проведут этап в две игры. Каждой команде предстоит принять участие в трёх конкурсах: «Приветствие», «Импровизации» и «Музыкальном домашнем задании». Ведущим игры станет чемпион Высшей лиги КВН. В жюри приглашены: Сандра Капшук – мурманский блогер; Леон Мирошник – чемпион мира по стронгмену; Валентина Гунина – многократная чемпионка мира и Европы по быстрым шахматам.

Новыми кадрами видео с фотоловушек поделились специалисты Лапландского заповедника на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В этот раз им удалось запечатлеть крупного лося, который без проблем преодолевает водоём. Видео было сделано в августе этого года. К слову, эти животные отличные пловцы и подолгу находиться в воде даже при низких температурах. Известны случаи, когда они проплывали расстояние в несколько десятков километров. Летом лоси могут использовать водоёмы как убежища от насекомых.