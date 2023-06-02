На улицах Бредова и Успенского Мурманска идёт стройка новых жилых домов

На улице Бредова в Мурманске возводят жилой дом на 21 квартиру. Это немного, но, вероятно, что здание будет первым на этой территории, которую представители администрации рассматривали в качестве варианта под застройку.

Что же касается текущих работ, то у будущего здания уже есть фундамент, от которого к небу тянутся пруты арматуры – основа будущих стен.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Строительство жилья для нас - основной приоритет сейчас. Поэтому строим два дома, один мы начали строить на улице Бредова, 9 на 21-у квартиру, ход строительства вы сегодня видели».

Глава администрации частый гость на строительной площадке. По словам Юрия Сердечкина, специалисты работают в соответствии с графиком, сроки сдачи объекта у них очень сжатые.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «До конца года мы планируем квартиры передать непосредственно мурманчанам, которые ожидают своё переселение из аварийного жилья и детям сиротам».

А вот дом по улице Успенского планируют сдать в конце будущего года. Это комплексный проект, который помимо многоэтажки на 128 квартир, включает и создание социальной инфраструктуры - магазина, детской и спортивной площадок, парковки личных машин на 50 мест.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «128 квартир мы уже выкупили. Мы ожидаем, когда все работы завершаться для того, чтобы представить ключи мурманчанам».

На этом объекте строители заняты фундаментом будущего дома. Квартиры в новостройках предназначены для переселения граждан из аварийных помещений и домов, подлежащих сносу или реконструкции в разные годы, а также в качестве социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.