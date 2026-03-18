На улицах городов становится больше кириллицы

С 1 марта этого года вступили в силу поправки к законодательству о государственном языке. Новые требования меняют облик городов: вывески, меню и ценники теперь должны быть на русском.

Цех по производству наружной рекламы сегодня больше напоминает высокотехнологичную лабораторию. Ещё недавно буквы для вывесок выпиливали вручную электролобзиком — на каждую уходило до двух часов. Теперь станки с программным управлением гнут металл за считанные минуты.

Но масштабных изменений ждут улицы города и фасады зданий. С 1 марта 2026 года изменились требования к использованию русского языка в информации для потребителей. Английские названия бизнесу придётся либо переводить, либо дублировать. Кофейни, салоны красоты, магазины одежды — под правила попадают все.

Ирина Котловская, руководитель рекламно-производственной компании: «Потребитель должен без знания английского языка понять, о чём компания. Допустим, салон красоты «Beauty». Надо перевести вывеску на салон «Красота».

Юридическим лицам закон разрешает сохранить иностранное название, если оно внесено в Единый государственный реестр. А вот индивидуальным предпринимателям придётся менять вывески в любом случае. Параллельно меняются и визуальные тренды. Световые короба, которые заполонили город в девяностые и нулевые, уходят в прошлое. Сегодня в моде экраны, объёмные световые буквы и современный гибкий неон.

Ирина Котловская, руководитель рекламно-производственной компании: «Например: эта вывеска неоновая изготавливается по новой технологии. Шнур, сверху силиконовая цветная оболочка, она хорошо служит в интерьере. Сейчас популярнее простые решения. Указать, чем они занимаются необходимо на русском языке. Говорящая вывеска».

В названиях всё чаще звучат русские слова, а предприниматели делают ставку на понятные образы: север, природа, локальная идентичность.

Ирина Котловская, руководитель рекламно-производственной компании: «Мы живём на севере, сейчас в тренде слова Север и Арктика - туризм развивается. Предприниматели это понимают и стараются использовать в названии северный колорит».

Качество самих конструкций тоже выросло. Современное оборудование позволяет собирать сложные формы быстрее и точнее. При этом срок службы исчисляется годами. Например, специальный бортогибочный станок, который за пять минут около десяти букв успеет согнуть. А раньше специалисты это делали вручную и конечно намного дольше. Ещё один помощник - фрезерно-гравировальный станок, который вырезает части букв. А мастеру остаётся всё собрать из заготовок. Поэтому сейчас вывески дешевле, быстрее, качественнее, дольше служат».

Есть в городе и настоящие легенды. Например, знаменитая чашка на кафе «Юность» сделана 24 года назад. И конструкция до сих пор работает не только как элемент навигации, но и стала частью архитектуры здания.

Ирина Котловская, руководитель рекламно-производственной компании: «Она сделана из стекловолокна и эпоксидной смолой, использовалась автомобильная краска, а внутри металлоконструкция».

Благодаря новым правилам скоро на улицах города станет больше кириллицы. Для кого-то это вынужденная мера, для кого-то - рекламный ход. Но факт остаётся фактом: русский язык снова становится главным инструментом диалога между бизнесом и покупателем и возвращается на фасады, а сами вывески становятся современнее, качественнее и понятнее людям.