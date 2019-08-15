На улицах Куйбышева и Чапаева проведут поддерживающий ремонт

В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автодороги» в областном центре будут отремонтированы 27 объектов.

Грунтовая дорога на улице Куйбышева не входит в их число, однако, городские власти прислушались к местным жителям. На Больничный городок пригнали дорожную технику и завезли материалы. Дорогу здесь восстанавливают из смеси фрезерованного асфальта, щебня и песка. Такое покрытие недолговечно и его нужно периодически выравнивать грейдером. Дорожники называют это поддерживающим ремонтом.

«Пока делали этот участок дороги, за помощью обратились жители с улицы Чапаева, - рассказывает Станислав Ланин, директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства». – Мы параллельно приступили и к этому участку. В пределах недели мы сделаем участок и на улице Чапаева, и на Куйбышева».