На улицах Мурманска начали раздавать Георгиевские ленточки

Георгиевскую ленточку принято считать символом военной славы, поэтому такой атрибут следует носить по определенным правилам – возле сердца, на левой стороне груди. Моветоном считается, если ленту располагают, к примеру, на сумках или, как украшение, в волосах.

Получить бесплатно пятиполосную ленту можно у волонтёров. Десятки активистов уже начали распространять ленточки.

Волонтёры одновременно рассказывают жителями о правилах ношения. В Мурманске ееёможно получить 2 и 8 мая на площади Пять Углов и на улице Бредова.