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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.18 19:30

На улицах Мурманска появились яркие разноцветные собаки

Такие необычные арт-объекты были созданы, чтобы приучить северян убирать за своими питомцами.

Теперь, чтобы убрать за домашним любимцем, не обязательно выносить из дома перчатки, совок и пакет, ведь в каждом районе Мурманска установлены яркие и красивые боксы. Внутри каждого биоразлагаемого индивидуального пакетика есть даже картонный совок, чтобы точно не запачкать руки.

Идея проекта «С заботой о чистоте», родилась весной, когда снег тает и обнажает следы собачьей жизнедеятельности. Мурманских активистов такая ситуация не устроила,  и волонтеры решили проявить инициативу: приучить хозяев убирать за своими питомцами. Проект выиграл грант и у молодежного центра появились средства на осуществление замысла.

Мария Познацанина, начальник молодежного центра творчества и социальной адаптации: «Проект забота о чистоте выиграл грант в Министерстве по внутренней политике и коммуникации Мурманской области, мы получили на него 35 тысяч рублей, на которые мы создали 7 арт-объектов. У нас было создано 3 больших арт-объекта, как вы видите на фоне и 4 маленьких».

Дог-боксы установили на улицах Маклакова, Старостина, Шабалина, Карла Маркса и проспекте Ленина. По словам художника, сугубо утилитарные коробки с пакетами для биоотходов ребята-волонтеры для привлечения внимания постарались оформить в виде арт-объектов в разных современных художественных стилях.

Анастасия Репина, художник: «Ребята выполняли росписи, много талантливых девчонок и мальчишек участвовало в проекте, в том числе ребята из не очень благополучных семей, которые не могут сами купить какие-то материалы».

Удивляет не только разнообразие красок и стилей, но необычные фактуры. Например, чтобы сделать объемной шерсть разноцветной овчарки юные дизайнеры использовали зерна овса. А чтобы арт-объектам не был страшен ни дождь, ни снег, их покрыли лаком.

Александра Стеценко, волонтер: «Они яркие и бросаются в глаза. Сейчас выпадет снег и на белом фоне такие яркие песики из дерева, которые расписаны разными цветами, мне кажется, очень сильно будут привлекать внимание. Люди посмотрят, оценят, увидят, что там пакетики и думаю, они сообразят, для чего они».

Несмотря на то, что дог-боксы установлены только несколько дней, они уже снискали популярность среди горожан. Деревянные собаки уже переданы для обслуживания управляющим компаниям, которые и будут в дальнейшем заниматься их содержанием и следить за наличием в боксах специальных пакетов.

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