На улицах Павлова, Радищева и Чехова Мурманска отремонтировали дорогу

Практически брошенные на произвол судьбы жители улиц Павлова, Радищева и Чехова наконец добились внимания властей. С началом работы нового созыва Горсовета, депутаты занялись решением их проблем. Жильцы этих домов скоро смогут ходить и ездить по нормальным дорогам.

Зарина Шкуренко уже 38 лет живет в районе больничного городка. О проблемах здесь она может говорить долго, но главная из них - отсутствие дороги, жители улицы Павлова банально не могли подойти к своим домам, а автомобили проехать. Зимой приходилось еще тяжелее. Ведь, даже таксисты отказывались приезжать по этим адресам. А скорая помощь застревала в снегу.

Зарина Шкуренко, местная жительница: «Года два назад мы 2 часа толкали скорую наверх, потому что ямы заполненные водой, мокрый снег. И все люди за столом уже сидели, а мне пришлось организовывать соседей, и выталкивали наверх. Потому что выехать она сама не могла. Теперь, пока я на пенсии буду охранять. Поскольку работала в технадзоре, в КРГХ. Знаю, как дороги должны убираться. Чтобы нам эту красоту не снесли зимой».

Сколько бы ни бились мурманчане за право увидеть дорогу у своих домов, все было бесполезно, до недавнего времени.

Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Раньше здесь не было депутатов. Я отвечу так. Потому что два депутата этого округа, они сложили свои полномочия несколько лет назад и их район оказался по сути брошенным. Поэтому сейчас мы предметно общаемся с людьми, предметно занимаемся проблемами, предметно решаем вопросы, которые жителей действительно, беспокоят и важны для них».

Оказалось, что у этих дорог нет собственника. И пока комитет имущественных отношений занимается поиском их владельца, дорожники взялись за работу и начали ремонт. Асфальт проложить в этой местности нельзя, поэтому укладывается асфальтовая крошка.

Станислав Ланин, заместитель директора «Управление дорожного хозяйства»: «Даже за спиной видно в каком состоянии была дорога. Она была такая практически везде. Надеюсь, что еще через недельку приведем все в нормальное состояние».

По заверению дорожников, такое покрытие при должном уходе может прослужить долго.