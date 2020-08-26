На улицах Полярного не останется бездомных животных, надеются зооволонтёры Александровска

В полном разгаре в Полярном идёт строительство приюта для собак «Счастливый хвост». Всё - на голом энтузиазме добровольцев. Но тут всегда рады помощи.

В семье Парневых забота о братьях меньших – не работа, а скорее привычка. Зооволонтёры вот уже более 10 лет выхаживают и ищут хозяев безнадзорным животным. Даже подрастающую дочь учат быть отзывчивой к чужой беде.

Юлия Парнева, зооволонтёр: «Так как в скором будущем появится возможность делать это более масштабно, мы не могли остаться в стороне и не прийти на помощь».

Речь идёт о строительстве приюта для животных в большом ЗАТО. Вернее, помещение, как таковое есть – голые стены, без дверей и окон. Но даже этому зоозащитники рады – уже давно искали место для организации питомника. Наконец местная власть призывы услышала, территорию в гаражном кооперативе Полярного выделила. Однако работ до полноценного открытия ещё много.

Ольга Пухненкова, руководитель общественной организации «Приют для животных «Счастливый хвост»: «Открытие планируем ближайшее время, но по возможности. Потому что какие-то моменты мы можем решить с помощью волонтёров, но более глобальные задачи – подводка воды и канализации самостоятельно мы сделать не сможем».

Своими руками навели порядок: мусор вывезли, помещение для ремонта подготовили. Всё сделано благодаря помощи неравнодушных александровцев.

Игорь Капранчиков, зооволонтёр: «Я недолго думая, сразу решился на помощь, потому что это очень большое дело, которое нужно нашему городу».

Ольга Пухненкова, руководитель общественной организации «Приют для животных «Счастливый хвост»: «Многие поддерживают инициативу и идею, чтобы все животные были под крышей».

Пока приют не может принимать животных, и «счастливые хвосты» так и содержатся у зооволонтёров в квартирах. В группе будущего питомника всегда рады поддержке и новым помощникам.