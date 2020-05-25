На улицах в населённых пунктах Мурманской области можно ходить без маски

«Масочный режим» на свежем воздухе является рекомендательным. Об этом на очередном оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области. Андрей Чибис рассказал о новых правилах снятия ограничений по коронавирусной инфекции для граждан и организаций.

Режим ограничений для организаций в Заполярье решили немного ослабить. Например, с понедельника разрешена работа магазинов, торговая площадь которых достигает четырёхсот квадратных метров. Единственное условие - отдельный вход с улицы и обязательное тестирование сотрудников на коронавирус. Также открываются библиотеки и музеи. Не касаются послабления Мурманска, Кольского района, Североморска, Кировска и Апатитов. Здесь ситуация с заболеваемостью всё ещё напряжённая. А вот для граждан режим немного ужесточается. Например, со среды в магазины и общественный транспорт пускать без масок не будут, а на торговых площадях до 400 метров квадратных находиться можно будет единовременно лишь десяти посетителям с учётом продавца. Тем не менее, закрывать лицо на улице не обязательно, это рекомендация.

Ещё одной темой оперативного совещания стали дополнительные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. На сегодняшний день их получили 2176 человек. Проверили и обращения медиков, утверждавших, что обещанных президентом и губернатором денег они так и не увидели. Такие медучреждения, действительно, нашлись. Главврачей этих организаций ждёт выговор.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Помимо областной станции скорой помощи я ездил ещё и в Мончегорск, разговаривал с руководителями Апатитско-Кировской больницы, Северомосрка. Вот в этих четырёх учреждениях были установлены факты не включения работников в списки для начисления, либо неправильное, заниженное, определение размера выплат. В итоге у нас все переначисления были проведены, выплаты прошли 22 мая - всем абсолютно».

Также правительство Мурманской области расширило список предприятий, которых в это непростое время поддержат за счёт бюджетных денег. В перечень включили ещё 11 наименований деятельности.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Это торговля нестационарных торговых объектов розничная и на рынках, деятельность автошкол».

В то же время в Мурманской области с мая растёт уровень безработицы. Только за прошлую неделю количество безработных увеличилось более чем на 600 человек. На оказание социальной поддержки людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, предусмотрено полтора миллиарда рублей.