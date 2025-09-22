На улице Академика Книповича открыли новую игровую площадку: мурманчане успешно участвуют в программе «На Севере-твой проект»

В рамках губернаторской программы «На Севере-твой проект» уже преобразились шесть пространств на территориях школ и детских садов города-героя. Седьмую же инициативу неравнодушных мурманчан впервые реализовали в виде игровой площадки во дворе.

Причина хорошего и праздничного настроения жителей этого микрорайона на улице Академика Книповича – открытие в их дворе новой игровой площадки. Здесь установлено освещение и специальное травмобезопасное покрытие. Для детей соорудили качели, песочницу, горки, домики и турники.

Сергей Тян, директор ГСЦ «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Все это сделано благодаря нашим инициативным мурманчанам, которые живут в соседнем доме. Они проект нарисовали, а мы воплотили его в жизнь, для того чтобы наши дети здесь отдыхали».

Раньше на этом месте было только несколько стихийно появившихся тропинок для выгула собак. Житель соседнего с площадкой дома Олег Харитонов решил поучаствовать в программе «На Севере-твой проект» и преобразить пространство. Создал примерную дизайн-концепцию и заручился поддержкой соседей и друзей.

Олег Харитонов, участник программы «На Севере – твой проект»: «Все были за, чтобы здесь что-то изменилось: появилась площадка, чтобы убрать пустырь. Волну подхватили люди, поддержали. Дальше осталось только собрать подписи».

Поучаствовать в программе по благоустройству может каждый желающий. Всего с 2023 года в Мурманске реализовано уже 20 инициатив северян.