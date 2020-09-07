На улице Достоевского областного центра построят новый детский сад в срок

Работа идёт полным ходом. В следующем году 196 самых маленьких жителей города отправятся в новое образовательное учреждение.

Строительство детских садов в Мурманске прекратилось ещё в советские годы, но мест в учреждениях дошкольного образования для малышей не хватает, ведь с каждым годом детей в областном центре становится больше. Родителям приходится водить своих чад в сады, которые находятся далеко от дома, а иногда даже в других частях города.

Наиболее остро эта проблема встала в районе улицы Достоевского. Поэтому строить новое образовательное учреждение было решено именно на этой территории.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Это крупный садик. Получается, что вместе с садиком на улице Орликовой – это первые детские сады, которые за долгие-долгие годы строятся на территории города-героя. Это особая ответственность для нас, особый вызов. У нас до 15 октября следующего года садик должен быть построен».

Подрядчик хорошо знаком нашим мурманским заказчиком, поэтому сомневаться в том, что объект сдадут вовремя, не приходится. Новый детский сад будет рассчитан на 8 разновозрастных групп.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «То, что мы видим, сегодняшнее состояние, можно сказать слова благодарности строителям. Сейчас побеседовал с руководством, они уверены, что сделают и, возможно, даже досрочно. Вот для всех молоденьких мам и юных мурманчан это будет хороший показатель, что город Мурманск живёт и развивается».

На сегодняшний день все работы, которые запланированы, ведутся по графику. Строительство нового детского сада ведётся в рамках национального проекта «Демография» и находится на особом контроле городской администрации и правительства региона.