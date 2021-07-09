На улице Фрунзе появится хорошая дорога

Раньше на отрезке с 23-го по 27-й дома на улице Фрунзе асфальтовой дороги не было вовсе, однако, теперь ситуация изменится. Уже сейчас строители укладывают выравнивающий слой и укрепляют обочину для будущей проезжей части.

Александр Спиридонов, технический директор ООО «Фортуна»: «На данный момент мы сделали корыто, убрали лишний грунт, который непригоден для дальнейшей эксплуатации, засыпали всё щебнем, уплотняется щебень, чтобы для устроить два верхних слоя асфальта»

Подрядчик приступил к работе раньше срока, объект предполагается сдать до 1 августа. Особых сложностей дорожники не испытывают, строительство идёт в штатном режиме.

По словам главы администрации Мурманска, тротуар на новом участке дороги пока обустраивать не будут, поскольку сейчас в нём нет необходимости.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Будет у нас только проезжая часть, без тротуаров. У нас дома и слева, и справа идут под снос, они признаны аварийными, эта территория будет использована под комплексную жилую застройку. Поэтому, если здесь мы будем делать тротуары, но только в рамках новой комплексной жилой застройки».

Все магистрали, реконструирующиеся по проекту «Безопасные качественные дороги», должны быть готовы до конца лета. На данный момент сдано около трети от общего числа строящихся объектов.