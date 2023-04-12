На улице Гагарина в Мурманске 12 апреля отмечают Всемирный день космонавтики

На улице Гагарина в Мурманске прошёл торжественный митинг, посвящённый этой дате.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире орбитальный полёт. А в 1965 году уже будучи всенародным любимцем посетил Заполярье, где когда-то начиналась его служба.

Во время встречи с северянами Виктору Петровичу Купрякову удалось лично пообщаться с Юрием Алексеевичем. Он расспросил его об ощущениях от полёта в космос и сфотографировался в его шинели.

В общении космонавт оказался простым, улыбчивым, народным. Сегодня Виктор Петрович, демонстрирует редкий снимок с Гагариным.

Виктор Курпяков, мурманчанин: «На фотографии, которая была сделана в каюте на атомоходе «Ленин - секретарь обкома ВЛКСМ Владимир Николаевич Кисенко, Юрий Алексеевич. Фотография сделана 13 декабря 1965 года».

Ежегодно в День космонавтики неравнодушные к подвигу Гагарина и его великому достижению жители Мурманска собираются у памятного барельефа на улице, которая носит имя Юрия Алексеевича. Он, по мнению многих, служил примером идеального советского человека.

Казалось бы, 108 минут полёта, а для нашей страны и для всего мира - это величайший шаг, прорыв в космос простого коммуниста, молодого человека Юрия Алексеевича Гагарина. Но он всегда говорил о том, что это не его подвиг, а подвиг всего советского народа-созидателя.

Возвращаясь к истории, стоит сказать, что Юрий Алексеевич с 1957 года служил в истребительном полку авиационной дивизии Северного флота. А уже в 1959 году написал рапорт с просьбой зачислить его в группу испытателей новой лётной техники. В это же время у него родилась дочь. А через два года Гагарин совершит первый в истории человечества полёт в космос.

Мария Гребенюк, представитель областной общественной организации «Дети войны»: «Наша страна первого космонавта послала в космос. Наша страна, мы первые и последние. И у нас последователей было сколько уже!».

После этого многие школьники Советского Союза стали грезить звёздами, мечтали выйти на орбиту и увидеть землю со стороны. Полететь в космос конечно удалось единицам. Современные дети всё чаще обращаются к другим идеалам, впрочем, всегда находятся исключения.

Кирилл Баранов, ученик школы №44, г. Мурманска: «Праздник важный для России и страны. Победа страны, достижение науки. Обычный деревенский парень, который решил стать военным пилотом, но судьба его сложилась так, что он стал космонавтом».

Барельеф в Мурманске - не единственная память, оставшаяся от первого космонавта. В Сафоново работает дом-музей Гагарина, его перевезли из Корзуново, где тогда служил и жил с семьей молодой лейтенант.