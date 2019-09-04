На улице Халатина мужчина исполосовал лицо нарушителю тишины

Мурманчанин не справился с эмоциями и ножом исполосовал лицо мужчине, который нарушал в его дворе тишину и общественный порядок.

Медики сообщили в отдел полиции, что в их лечебное учреждение поступил мужчина с глубокой раной на левой стороне лица, которую нанес ему в пылу возникшей ссоры неизвестный.

Все начиналось с употребления горячительных напитков потерпевшего вместе с приятелем в одном из дворов на улице Халатина. Мужчины вели себя вызывающе и громко разговаривали. В какой-то момент из подъезда вышел один из жильцов дома и в разгар словесного конфликта ударил потерпевшего ножом по лицу. Вскоре подозреваемого задержали , им оказался ранее не судимый местный житель, 1984 года рождения.

«Причину агрессии он объяснил алкогольным опьянением. По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело, - комментирует дикий случай Никита Половнев, старший референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области. - В отношении северянина отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Максимальное наказание за совершенное преступление – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».