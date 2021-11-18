На улице Капитана Пономарёва обустроят «Умную» библиотеку

5 млн рублей –сумма гранта, которую получила библиотека филиала «Умка» в рамках реализации нацпроекта «Культура». Деньги освоят в следующем году, тогда у жителей спального микрорайона будет пространство, оснащённое современными технологиями.

В Мурманске за счёт финансовой поддержки из федерального центра уже функционируют две модельные библиотеки: «Удобная» - на проспекте Ленина, 94 и «Доброжелательная» - на улице Баумана. На улице Капитана Пономарёва обустроят «Умную».

В скором времени после масштабной модернизации от прежнего хранилища книг мало что останется. Место заполнят комфортной мебелью, где будет удобно не только пообщаться и почитать, но и воспользоваться любыми цифровыми гаджетами. Также при обустройстве применят энергосберегающие технологии.

Веслава Балева, директор Центральной детской библиотеки города Мурманска: «Будет у нас на радиаторах стоять датчики регулировки тепла. Освещение с датчиками движения, сенсорные экраны в санитарной комнате, температура и влажность воздуха будет регулироваться гигрометрами, также сплит-система, поэтому библиотека будет «умной».