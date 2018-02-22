На улице Карла-Либкнехта в Мурманске водитель автомобиля «Тойота» сбила школьника

Вот только в ДТП, как оказалось, виноват сам подросток.

Обстоятельства ДТП становятся понятны после просмотра видео с регистратора одной машины, оказавшейся в это время в этом месте.

На видео видно, как молодой человек бегом пересекает пешеходный переход, не убедившись, а есть ли вообще на дороге автомобили. На внезапное препятствие водитель внедорожника среагировать не успевает, в результате удара парень отлетает на обочину.

В автоинспекции делятся неутешительной статистикой. С начала года на дорогах Мурманской области в ДТП пострадали более 20 детей. Это на порядок больше, чем за аналогичный период прошлого года. Плохой пример показывают своим чадам именно родители. Инспекторы не раз замечали, как мамы и папы переходят дорогу в неположенном месте. Такой поступок может спровоцировать ребёнка в дальнейшем нарушать правила.

- Хотелось бы отметить, что ДТП с участием несовершеннолетних в основном происходят по вине взрослых, но есть происшествия, в которых виноваты и сами дети, - комментирует Ольга Ратова, инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области.