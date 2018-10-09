На улице Ломоносова появится новая остановка

Работы по ее постройке уже идут, при чем, полным ходом. Наша съёмочная группа побывала на объекте и проверила, на каком же этапе находится данная стройкка.

Те, кто хоть раз был на улице Ломоносова, знает, насколько сильно здесь дуют ветра. Жителям микрорайона в прямом смысле приходится терпеть капризы погоды и, сжав зубы, дрогнуть от пронизывающего холода. На помощь им пришли городские власти, продолжающие устанавливать в региональном центре новые автобусные остановки, которые, в свою очередь, смогут защитить мурманчан от сильных порывов. Таким образом, возле дома номер пять по улице Ломоносова совсем скоро появится еще одна.

Станислав Ланин, директор «Управления дорожного хозяйства»: «Это стандартная остановка, которые мы сейчас устанавливаем на территории всего города. Она будет закрытая, остекление будет, соответственно, под крышей. Первым этапом мы забетонировали основание. Нужно пару-тройку дней, чтобы бетон схватился. Вторым этапом установим сам скелет с крышей. И третьим этапом – просто застеклим ее»

Работы обещают закончить уже в ближайшие дни, даже с опережением графика, и, как обещают народные избранники, новую остановку обязательно проверят перед сдачей в эксплуатацию, а это значит, что уже на следующей неделе, жители близлежащих домов будут с большим комфортом ожидать свой транспорт.

Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Самое главное, что работы уже начались и, конечно, проверим. Там женщина сидит. Я спросил: «Холодно ли?». Она говорит: «Конечно, холодно». - Давно ждете? – Давно. Поэтому я думаю, что на следующей неделе все будет гораздо лучше».

В этом году, в Мурманске планируется установить более сорока таких комплексов. Все они отвечают необходимым требованиям качества и безопасности, включая ветрозащиту и снеговую нагрузку, что очень актуально для наших широт.