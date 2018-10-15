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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.18 19:30

На улице Ломоносова «выросла» остановка

За считанные дни на улице Ломоносова в Мурманске появился новый остановочный комплекс. Из-за постоянного ветра ожидать автобус здесь было невозможно, и жители окрестных домов обратились за помощью к депутатам горсовета. Помощи долго ждать не пришлось.

На улице Ломоносова еще недавно благоустроенной была только одна остановка. На другой стороне под открытым небом для пассажиров стояла одна лишь скамейка, открытая ветрам и непогоде. С просьбой устранить досадную оплошность жители окрестных домов обратились в горсовет, и работа закипела. Новенький остановочный комплекс установили здесь менее чем за неделю.

Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска: «Действительно, место очень холодное. Такой туннель, который создает сильный ветродуй. Сделали хорошее дело. Здесь действительно сложное место. И жители, видя, что мы меняем остановки по всему городу, обратились, и вне плана-графика мы установили этот модуль».

Новые остановочные комплексы отличаются прочностью и долговечностью. Требования к качеству самые высокие, с учетом особенностей северного региона. Каждый модуль проходит специальную проверку. Те, что не соответствуют - отправляются обратно к производителям.

Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска: «Сейчас к нам поступили еще пять новых модулей. С ними опять возникла очередная проблема. Принимать мы их не будем, потому что они представлены с нарушением нашей документации, которая была, техническое задание. Они, во-первых сделаны не из того материала, который требуется. Мы просим алюминиевый профиль многофункциональный, а нам они были предоставлены из простого металла».

В этом году специалисты уже перевыполнили план по замене старых комплексов на новые, тем не менее работы по благоустройству предприятие продолжит.

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