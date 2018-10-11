На улице Маклакова обновили филиал №25 информационного интеллект-центра. Работы по реконструкции принимал лично глава администрации Андрей Сысоев. Вместе с горожанами он прошелся по залам и оценил качество проделанного ремонта.

Время не стоит на месте и многое в современном мире меняется. Не исключение и библиотеки, которые теперь имеют статус информационных интеллект-центров. Помимо абонементов и читальных залов, в учреждениях можно выйти в интернет, ознакомиться с электронными версиями печатных изданий и даже пройти курсы, например, компьютерной грамоте.

25-й филиал библиотеки на Маклакова тоже идет в ногу со временем и уже готов удивлять своих читателей не только новым форматом работы, но и обновленным помещением.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Мы поменяли качество. Качество библиотек, которые превратились в интеллект-центры – раз, а, во-вторых, мурманчане это очень поддержали. И то, что в библиотеках появился интернет, то, что в библиотеках появился компьютер, даже рукоделие появилось. Можно прийти и какому-нибудь ремеслу научиться».

После поздравительных слов и символичного перерезания ленточки, гости отправились на экскурсию по залам библиотеки, глава города среди первых посетителей оценил новый ремонт и познакомился с выставкой, посвященной мурманскому писателю Виктору Тимофееву.

Тамара Прямикова, временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск: «Здесь библиотека имеет краеведческую направленность. И в перспективе надеемся, что эта библиотека получит имя нашего почетного гражданина Виктора Леонтьевича Тимофеева, и вот здесь, пока еще небольшой уголок, посвящен этому замечательному человеку».

Во время реконструкции, в библиотеки увеличили количество компьютеров, что существенно расширяет возможности доступа к справочно-правовым системам и электронным ресурсам. Всего же в центр записано более 4500 читателей, которые посещают филиал около 30000 раз в год.