На улице Маяковского специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» начали плановые работы по замене труб

Стоило бы радоваться такому обновлению коммуникаций, но есть проблема - трубы проходят под палисадником, разбитым местными жителями…

Райский уголок – так называют жители 13-го дома на улице Маяковского участок перед подъездом. Говорят, очень много сил было вложено в обустройство этого места: от покупки саженцев деревьев до создания клумб.

Алевтина Бужор, местная жительница: «У нас есть тут всё растёт: вишня, яблоня, пионы, лилии. Ну, в общем у нас тут экзотики полно. Здесь очень красиво было».

Пришло время менять пришедшие в негодность подземные трубы, которые проходят прямо под палисадником, поэтому пару дней назад начались ремонтные работы.

Олег Колесников, мастер предприятия ГОУП «Мурманскводоканал»: «ГОУ ПВК производит плановую замену труб, у которых износ порядка 95 процентов. Это производственная необходимость. Работа выполняется в плане по проекту. По месту прохождения старой трубы и, к сожалению, она проходит по благоустроенному участку».

Такое вмешательство вызвало волнения у жильцов. Но палисадник - дело всё-таки наживное, а вот трубы сами себя не поменяют. К тому же, гораздо важнее приятного вида из окна – чистая и тёплая вода в квартирах долгие годы после обновления. К тому же представители водоканала с уверенностью заверяют, что все работы будут проведены в лучшем виде: и трубы поменяют, и палисадник постараются восстановить – будет «лучше прежнего!».

Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы нашли компромисс с жильцами. Я надеюсь, что все будут в конечном итоге довольны. Мы действительно поможем облагородить здесь территорию: сделаем какое-то озеленение. Мы обговорили ряд моментов, которые должны учесть. Будем стараться произвести работу быстро, чтобы никто трудностей не заметил».