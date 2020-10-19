На улице Полярной Дивизии станет светлей

В Мурманске на улице Полярной Дивизии установили новые опоры освещения, вот только вечерами они не зажигаются. Когда заработают фонари, выяснила съёмочная группа «ЦАрктик-ТВ».

Сумерки на широте Мурманска сейчас наступают в начале шестого, как раз в это время многие горожане спешат с работы, а школьники возвращаются с кружков и секции. Неприятным сюрпризом для жителей многоэтажек на улице Полярной Дивизии стало то, что новые опоры освещения, установленные здесь летом не функционируют. Поэтому домой приходится добираться буквально на ощупь. Многочисленные обращения к главе муниципального образования Андрею Сысоеву стали поводом для проверки объекта.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Вопрос к заказчику, почему не обеспечил решение всех вопросов, к подрядчику, почему не выполнил работы по благоустройству, их надо было сделать летом, а не сейчас. Здесь надо пошагово проанализировать ситуацию с выполнением контракта. С чего начали, как пришли к этому результату с практически двухмесячным опозданием по срокам выполнения работ».

Есть нарекания к благоустройству территории. Во время установки опор освещения специалисты подрядной организации не обрезали сухие ветки деревьев.

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Говорят, что относятся к санитарной обрезке деревьев, а подрядчик говорит, что мы начинаем срезать - выходят жители и начинают возмущаться».

По словам представителей городских властей, вопрос с освещением на улице Полярной Дивизии будет решён ближайшее время.