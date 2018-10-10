На улице Софьи Перовской появилась новая детская игровая площадка

В городе появилась новая детская игровая площадка. Расположилась она в районе дома 37 на улице Софьи Перовской. Глава администрации Мурманска лично проверил качество проделанных работ.

Для того, чтобы принять участие в программе по формированию комфортной городской среды необходимо подать в администрацию коллективную заявку приложить к ней нужные документы и ждать, ведь желающих изменить свой двор очень много. Недавно запущенный проект по благоустройству развивается, и все большее количество жителей города чувствуют изменения. Среди них, кстати, и долгожители.

Работы закончили во дворе дома №37 на улице Софьи Перовской. Здесь в рамках проекта были отремонтированы проезд и лестницы, обновлены тротуары и прилегающая территория, построена детская игровая площадка.

Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Была выполнена полная замена проезжей части, это около тысячи квадратных метров. Ремонт тротуаров, обустройство покрытия детской площадки (резиновой, ударобезопасной), установка малых форм архитектурных для детских игр, ограждения».

Проверить объект приехал лично глава администрации Андрей Сысоев. Он отметил хорошее качество исполнения работ, особенно в вопросе сохранения деревьев, которые более 40 лет растут на территории двора.

Андрей Сысоев, глава Администрации города Мурманска: «Здесь задача была не только его отремонтировать, но еще и сохранить его, так скажем, первозданное состояние, потому что этим деревьям, которые на территории двора, 40 лет. И, конечно, их хотелось сохранить. И в то же время, создать вот такие условия».

К концу года на территории Мурманска будет обустроено 14 дворовых территорий, расположенных в разных районах города.