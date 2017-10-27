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День за днём с «Арктик-ТВ»27.10.17 19:30

На улице Старостина построят новую лестницу

Обновление объектов городской инфраструктуры ведётся в Мурманске регулярно. Лестницам в связи с особенностями ландшафта нашего региона уделяется особое внимание. Ежегодно в городе ремонтируется около 20 таких конструкций. Сейчас на улице Старостина, 29 полным ходом идут ремонтные работы очередного объекта.

Сейчас около дома 29 по улице Старостина по лестнице возможности подняться или спуститься нет. На ней полным ходом идут ремонтные работы. Несмотря на приличный внешний вид, конструкция давно пришла в негодность. Жители микрорайона регулярно обращались с многочисленными жалобами и были услышаны.

- Говоря о том, что люди благоустраивают свою территорию, сажают деревья, сажают кустарники, конечно же они хотят видеть и зелёную зону хорошую. Я думаю, что лестница, которая будет построена в ближайшее время, будет новым современным вектором, позволяющим обеспечить безопасность граждан при перемещении в этом микрорайоне, - отмечает Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска. - По этой лестнице ходят дети и пенсионеры, рядом школа, аптеки и магазины.

- Я думаю, что жители будут довольны, когда эта лестница, а я так понимаю, в следующем году будет уже введена в эксплуатацию, - сказал Олег Ноздрачев, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Старую, пришедшую в негодность лестницу, снесут целиком. Именно эти работы производятся сейчас. На её месте появится новая, деревянно-металлическая конструкция.

- Мы всё больше приходим к мнению, что лестницы деревянно-металлические, гораздо проще в эксплуатации в наших тяжёлых условиях,  - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Поэтому новая лестница будет построена деревянно-металлическая, на ней будет создана возможность двигаться с колясками, будут сделаны  специальные направляющие.

Помимо пандусов на лестнице сделают удобные перила, а около неё будет поставлено дополнительное ограждение, которое ограничит автомобилям возможность парковаться. Перемещаться станет удобнее и безопаснее. Работы будут завершать уже в декабре. 

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