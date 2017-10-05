ПРОЩЕ ГОВОРЯ: «Я получаю от своего дела удовольствие, а мне ещё за это платят», - Галина Попова, заслуженный учитель РоссииРуководство Мурманского морского торгового порта передало в дар областному центру очередную машину для уборки улиц
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День за днём с «Арктик-ТВ»05.10.17 19:30

На улицы Мурманска выезжает новый дорожный пылесос

Специальную машину с функцией вакуумной уборки подарил Мурманску Мурманский морской торговый порт.  Докеры успешно на протяжении многих лет сотрудничают с администрацией областного центра. Результаты их поддержки могут видеть все горожане.

Традиция дарить подарки на День города уже прижилась в Мурманском морском торговом порту. В 2015 году  был отремонтирован сквер Портовиков у морского вокзала. На столетие Мурманска благоустроили территорию у памятника Анатолию Бредову. В этом году, который посвящен экологии в России, решили преподнести подарок, который заметно улучшит облик города.

- Мы приняли решение, чтобы усилить техническое оснащение Управления дорожного хозяйства города, - говорит Алексей Рыкованов, директор по развитию Мурманского морского торгового порта, - и подарили к 101-й годовщине города Мурманска универсальную вакуумную подметальную установку. Она реализована на безе шасси «КаМаз» с импортным навесным оборудованием.

Новенькая уборочная машина – мощный дорожный пылесос. В зимнее время этот автомобиль будет выполнять роль привычного всем трактора: отчищать проезжую часть и обочины от снега. А вот летом проявит себя во всей красе. Машина работает не только как дорожный пылесос, она может подрезать сорняки и траву на обочине. А задний отсек предназначен для сбора листвы и опорожнения мусорных урн.

- Это действительно весомый подарок и не только в денежном выражении, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Такая техника стоит немалых денег, но она очень ценна своим функционалом, потому что это техника может работать круглогодично. Её сложное навесное оборудование позволяет приводить в порядок улицы в любое время года, работать на уборке и снега, и мусора, и песка.

В мае этого года на улицах города безвозмездно трудили две пылеуборочных машины, принадлежащих порту. И это во многом помогло привести улицы в порядок. Совсем скоро новая техника приступит к работе, ведь морозы ей не страшны. Уникальные технологии позволяют работать при температуре воздуха до -40 градусов.

 

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